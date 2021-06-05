В ЛНР заявили об ожидающей Протасевича смертной казни

Напомним, что 23 мая летевший из Афин в Вильнюс рейс авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в минском аэропорту после сообщения о минировании. Бомбу в авиалайнере не нашли. Однако в самолете оказался Протасевич и при проверке документов его задержали сотрудники белорусского КГБ в рамках уголовного дела по целому ряду обвинений.