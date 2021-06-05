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В ЛНР заявили об ожидающей Протасевича смертной казни

Елена Прошина
27 минут назад
Если белорусские правоохранительные органы выдадут содержащегося в данный момент в одном из СИЗО Минска Романа Протасевича ЛНР, белорусскому оппозиционеру будет грозить смертная казнь за «преступления против человечности». Это заявил неназванный высокопоставленный источник в народной милиции ЛНР, сообщает Telegram-канал "ГлавМедиа".
В ЛНР заявили об ожидающей Протасевича смертной казни
Фото: ReutersReuters
Несколько дней назад сооснователь признанного в Белоруссии экстиремистскимTelegram-канала Nexta Роман Протасевич в интервью местному государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал вину в организации массовых акций протеста против итогов президентских выборов, на которых как всегда победил Александр Лукашенко.
«Я признаю, что был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 августа. Я сразу признал вину по 342 статье, организация массовых несанкционированных акций», сказал Протасевич корреспонденту ОНТ.
Напомним, что 23 мая летевший из Афин в Вильнюс рейс авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в минском аэропорту после сообщения о минировании. Бомбу в авиалайнере не нашли. Однако в самолете оказался Протасевич и при проверке документов его задержали сотрудники белорусского КГБ в рамках уголовного дела по целому ряду обвинений.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что арестованному соучредителю Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу может грозить смертная казнь. Об этом он сказал, комментируя официальную просьбу ЛНР передать журналиста властям непризнанной республики.
«Он кричал в самолете, ему грозит смертная казнь, а наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрена по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил. Он понимал, что там, на востоке Украины ему могут быть предъявлены претензии — и это уже совсем другая ситуация», — заявил Лукашенко.
По его слова, Протасевич причастен к «военным преступлениям» на Донбассе.
Политика,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,ФСИН,Минск,Беларусь,
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