В ЛНР заявили об ожидающей Протасевича смертной казни

«Я признаю, что был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 августа. Я сразу признал вину по 342 статье, организация массовых несанкционированных акций», сказал Протасевич корреспонденту ОНТ.
«Он кричал в самолете, ему грозит смертная казнь, а наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрена по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил. Он понимал, что там, на востоке Украины ему могут быть предъявлены претензии — и это уже совсем другая ситуация», — заявил Лукашенко.