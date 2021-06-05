Путин назвал единственное ограничение для оппозиции и СМИ в России

По его словам, о свободе и демократии в нашей стране говорит тот факт, что всего в России зарегистрировано 35 партий.

Отвечая на вопрос одного из участников пресс-конференции на тему свободы СМИ и демократии в наше стране, Владимир Путин обратился к теме аналогичных проблем, существующих, по его мнению, в этой сфере, у США. В связи с этим он вспомнил о событиях в США, где протестующие против итогов голосования по выборам президента проникли в Капитолий.