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Путин назвал единственное ограничение для оппозиции и СМИ в России

Елена Прошина
1 час назад
Россияне, занимающиеся политической деятельностью, имеют полное право и возможность следовать любым своим убеждения. Главное при этом – не нарушать закон. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин назвал единственное ограничение для оппозиции и СМИ в России
Фото: ТАССТАСС
«У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря и несистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что они занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем», - пояснил свою позицию президент, его слова передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Глава государства считает, что российская политическая система в полной мере адекватна сложившимся на данный момент общественным реалиям.
«Можно по-разному оценивать нашу политическую систему. Она развивается в соответствии с уровнем развития российского общества», - отметил Путин.
По его словам, о свободе и демократии в нашей стране говорит тот факт, что всего в России зарегистрировано 35 партий.
Отвечая на вопрос одного из участников пресс-конференции на тему свободы СМИ и демократии в наше стране, Владимир Путин обратился к теме аналогичных проблем, существующих, по его мнению, в этой сфере, у США. В связи с этим он вспомнил о событиях в США, где протестующие против итогов голосования по выборам президента проникли в Капитолий.
«450 человек задержанных, им предъявляются очень тяжелые обвинения, в том числе заговор с целью захвата власти. Они могут получить от 15 до 25 лет. Вы не пробовали поинтересоваться, на основании чего. Почему вас интересует только наша внесистемная оппозиция?», - так ответил Путин на вопрос главного исполнительного директора немецкого информагентства DPA Петера Кропша.
Политика,Владимир Путин,ИА DPA,Россия,
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