Путин назвал единственное ограничение для оппозиции и СМИ в России

«У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря и несистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что они занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем», - пояснил свою позицию президент, его слова передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
«Можно по-разному оценивать нашу политическую систему. Она развивается в соответствии с уровнем развития российского общества», - отметил Путин.
«450 человек задержанных, им предъявляются очень тяжелые обвинения, в том числе заговор с целью захвата власти. Они могут получить от 15 до 25 лет. Вы не пробовали поинтересоваться, на основании чего. Почему вас интересует только наша внесистемная оппозиция?», - так ответил Путин на вопрос главного исполнительного директора немецкого информагентства DPA Петера Кропша.