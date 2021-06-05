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"Этих купим, этих напугаем": Путин предрек США судьбу СССР

Елена Прошина
34 минуты назад
В ходе встречи с главами ведущих мировых информационных агентств, состоявшейся в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин указал на проблемы, появляющиеся перед США, из-за имперских амбиций «заокеанских партнеров».
"Этих купим, этих напугаем": Путин предрек США судьбу СССР
Фото: ТАССТАСС
«Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают», - заявил президент Путин главным редакторам.
Глава РФ также напомнил о советском опыте, который, по его словам, показал проблемы всех империй.
«Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй - им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», - заявил глава российского государства.
Ранее аналитики издания The National Interest указали на то, что Джо Байдену, в ходе запланированной на середину июня встречи с Владимиром Путиным в Швейцарии, следовало бы выступить с предложениями об ограничении запасов ядерного оружия. Взаимные уступки двух великих держав в этой области привели бы к снижению развития ядерных программ и предотвратили бы глобальную ядерную катастрофу.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Соединенные Штаты,
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