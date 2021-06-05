Дерипаска: У Путина карт-бланш до 2030 года

Российский бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что у президента России Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной как минимум на ближайшие девять лет.
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У него (Путина. — RT) сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года — у него карт-бланш до 2030 года», — рассказал Дерипаска в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он заметил, что даже давление через финансовую систему со стороны Запада не сможет повлиять на позицию президента России.