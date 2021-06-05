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Дерипаска заявил о наличии у Путина карт-бланша до 2030 года

RT на русском
7 минут назад
Российский бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что у президента России Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной как минимум на ближайшие девять лет.
Дерипаска: У Путина карт-бланш до 2030 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У него (Путина. — RT) сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года — у него карт-бланш до 2030 года», — рассказал Дерипаска в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он заметил, что даже давление через финансовую систему со стороны Запада не сможет повлиять на позицию президента России.
Ранее бизнесмен заявил, что в России настали хорошие времена.
Политика,Олег Дерипаска,Владимир Путин,РБК,
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