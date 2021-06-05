Путин: РФ не собирается никого пугать новым видом оружия

"Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились определенных результатов и успехов, но все страны, <...> все ведущие военные державы это делают. Просто мы оказались на шаг впереди. Мы понимаем, что такие страны, как США, другие государства, рано или поздно придут тоже к аналогичным результатам. Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире", - сказал он.