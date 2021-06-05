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Путин заявил, что Россия не собирается никого пугать новыми видами оружия

ТАСС
26 минут назад
Россия не собирается пугать кого-либо новыми видами вооружений, но разрабатывает их, как и другие ведущие военные державы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств на полях саммита ПМЭФ. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.
Путин: РФ не собирается никого пугать новым видом оружия
Фото: © Михаил Метцель/ТАСС© Михаил Метцель/ТАСС
"Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились определенных результатов и успехов, но все страны, <...> все ведущие военные державы это делают. Просто мы оказались на шаг впереди. Мы понимаем, что такие страны, как США, другие государства, рано или поздно придут тоже к аналогичным результатам. Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире", - сказал он.
Проблематика контроля над стратегическими вооружениями на фоне выхода США из ряда ключевых соглашений в этой сфере, как ожидается, станет одной из главных тем на предстоящем 16 июня российско-американском саммите в Женеве.
Политика,Армия,Оружие,Сергей Михайлов,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Россия,
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