Курц выразил благодарность Путину за вклад в борьбу с пандемией в мире

Канцлер АвстрииСебастьян Курц положительно оценил использование вакцины "Спутник V" в более чем 60 странах и выразил личную благодарность президенту РФ Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией. Об этом он заявил в пятницу, выступая в видеоформате на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Я рад, что "Спутник V" используется в настоящее время в более чем 60 странах", - сказал Курц. "Я хотел бы, господин президент, поблагодарить Вас за вклад в этой области, ведь важно победить пандемию во всех странах мира", - подчеркнул Курц.
Канцлер Австрии выразил надежду на тесное сотрудничество с Россией в области зеленой энергетики.
Австрийские компании довольны работой в России, Австрия благодарна за развитие экономических отношений, заявил Курц.