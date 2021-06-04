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Курц выразил благодарность Путину за вклад в борьбу с пандемией в мире

ТАСС
2 часа назад
Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил использование вакцины "Спутник V" в более чем 60 странах и выразил личную благодарность президенту РФ Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией. Об этом он заявил в пятницу, выступая в видеоформате на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Курц выразил благодарность Путину за вклад в борьбу с пандемией в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я рад, что "Спутник V" используется в настоящее время в более чем 60 странах", - сказал Курц. "Я хотел бы, господин президент, поблагодарить Вас за вклад в этой области, ведь важно победить пандемию во всех странах мира", - подчеркнул Курц.
Канцлер Австрии выразил надежду на тесное сотрудничество с Россией в области зеленой энергетики.
Австрийские компании довольны работой в России, Австрия благодарна за развитие экономических отношений, заявил Курц.
Политика,Себастьян Курц,Владимир Путин,Австрия,
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