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Путин призвал Европу выбирать выгоду

Газета.Ru
23 минуты назад
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, призвал европейских партнеров выбирать выгоду, а не политическую конъюнктуру.
Путин призвал Европу отказаться от политики ради выгоды
Фото: ТАССТАСС
"Рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать вверх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", - сказал он.
Ранее Путин заявил, что в течение 30 лет накопленные объемы углекислого газа в России должны стать ниже, чем в Европе. Он также призвал не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкуренции. Также глава государства назвал абсурдом политически мотивированные запреты других стран использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин подчеркнул, что российский препарат является самым безопасным в мире, его эффективность достигает 96%, также не было зафиксировано ни одной смерти после его применения.
Политика,Владимир Путин,
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