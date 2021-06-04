Путин призвал Европу отказаться от политики ради выгоды

Ранее Путин заявил, что в течение 30 лет накопленные объемы углекислого газа в России должны стать ниже, чем в Европе. Он также призвал не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкуренции. Также глава государства назвал абсурдом политически мотивированные запреты других стран использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин подчеркнул, что российский препарат является самым безопасным в мире, его эффективность достигает 96%, также не было зафиксировано ни одной смерти после его применения.