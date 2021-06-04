Захарова: новость о "Северном потоке-2" взорвала интернет

«Достроили как раз на благо нашей страны и всех государств, которые участвуют в этом процессе, проекте. К сожалению, многие хотели из экономического проекта сделать какой-то политический процесс, но на данном этапе, как вы видите, не получается, берет вверх право, законность, экономические интересы, эффективность. Поэтому это потрясающая новость. Она взорвала интернет, и не только российский, но и мировой, с чем мы всех и поздравляем», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.
«Знаете, до сессии спрашивали: «В чем прорыв? Где прорыв-то? Давайте поговорим о прорывах». Вот, пожалуйста, один из них», – добавила она.