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Захарова: Окончание строительства первой нитки «Северного потока – 2» взорвало интернет

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад
Многие хотели сделать из проекта политический процесс, но право и экономические интересы взяли вверх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
Захарова: новость о "Северном потоке-2" взорвала интернет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Достроили как раз на благо нашей страны и всех государств, которые участвуют в этом процессе, проекте. К сожалению, многие хотели из экономического проекта сделать какой-то политический процесс, но на данном этапе, как вы видите, не получается, берет вверх право, законность, экономические интересы, эффективность. Поэтому это потрясающая новость. Она взорвала интернет, и не только российский, но и мировой, с чем мы всех и поздравляем», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.
«Знаете, до сессии спрашивали: «В чем прорыв? Где прорыв-то? Давайте поговорим о прорывах». Вот, пожалуйста, один из них», – добавила она.
Ранее Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате.
Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,Shell,Газпром,МИД,РИА Новости,
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