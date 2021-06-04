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РФПИ не получал критических замечаний ЕМА в рамках процедуры регистрации "Спутника V" в ЕС

ТАССиещё 10
41 минуту назад
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пока не получал критических замечаний Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в рамках процедуры регистрации "Спутник V" в ЕС. Об этом журналистам заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в рамках звонка.
Нет критических замечаний: РФПИ о проверке «Спутника V» для ЕС
Фото: РФПИРФПИ
"Время регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС зависит от ЕМА. Мы пока не получили критических замечаний - ни по части клинических исследований, не получили критических замечаний в производственной части. Идет рабочий процесс, который мы надеемся не будет политизирован", - сказал он.
По словам Дмитриева, приток ликвидности на рынки стал дополнительным фактором роста интереса инвесторов к российским компаниям.
"Мы видим, что российские рынки и российские компании становятся особенно привлекательными, не только потому, что у России хорошая макроэкономика, не только потому, что российские компании показывают хороший рост, но и потому, что в мире напечатано очень много средств и эти средства безусловно ищут применения, ищут те активы, которые будут расти", - сказал он.
"Мы видим значимый интерес к России, в том числе, не случайно $3,7 млрд уже привлечено в публичные размещения по РФ с начала этого года. Это самая крупная цифра с начала 2013 года", - добавил глава фонда.
Политика,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,ЕС,
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