Нет критических замечаний: РФПИ о проверке «Спутника V» для ЕС

"Время регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС зависит от ЕМА. Мы пока не получили критических замечаний - ни по части клинических исследований, не получили критических замечаний в производственной части. Идет рабочий процесс, который мы надеемся не будет политизирован", - сказал он.
"Мы видим, что российские рынки и российские компании становятся особенно привлекательными, не только потому, что у России хорошая макроэкономика, не только потому, что российские компании показывают хороший рост, но и потому, что в мире напечатано очень много средств и эти средства безусловно ищут применения, ищут те активы, которые будут расти", - сказал он.