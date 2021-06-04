Отец Протасевича не поверил «ни слову» в интервью сына

Он отметил, что ему, как родителю, очень тяжело видеть происходящее, и назвал это «ужасом». По словам Протасевича-старшего, у блогера была видна внутренняя борьба между тем, что он должен сказать и тем, чего не сказал бы никогда в жизни, между его убеждениями и вынужденными заявлениями.