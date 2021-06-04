Отец Протасевича не поверил «ни слову» в интервью сына

Ранее Роман Протасевич признался
в организации беспорядков в Белоруссии в 2020 году. Соответствующее заявление он сделал в эфире белорусского гостелеканала ОНТ и подчеркнул, что признал свою вину сразу после предъявления ему обвинений по статье 342 УК Белоруссии. Блогер также раскрыл
имена своих сторонников, которые также были причастны к авторству проекта NEXTA и организации беспорядков. Протасевич заявил
, что уважает белорусского лидера Александра Лукашенко
, несмотря на то, что раньше критиковал его.