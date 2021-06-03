Блогер отметил, что олигарх, руководящий крупной российской компанией, переводил на счета NEXTA сначала небольшие суммы — порядка 20 евро. Однако затем суммы зачислений выросли до 5000 евро в неделю. Протасевич подчеркнул, что бизнесмен отправлял им средства стабильно.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.