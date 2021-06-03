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Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным

Lenta.ru
1 час назад
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году будет, подготовка уже началась, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 3 июня.
Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В прошлом году из-за пандемии коронавируса прямой линии с президентом не было, но большую пресс-конференцию 17 декабря провели с элементами прямой линии.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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