В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин объявил о восстановлении экономики

Lenta.ruиещё 4
47 минут назад
Российская экономика выходит из сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Путин: "Экономика выходит из вызванного пандемией кризиса"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — подчеркнул глава государства.
На церемонии подписания инвестсоглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин подчеркнул, что работа продолжается, несмотря на все сложности, и лучше всего это подтверждают экономические показатели.
На быстрые темпы восстановления экономики на глобальном уровне указал на ПМЭФ помощник президента России Максим Орешкин. Он увидел в этом заслугу экономических властей стран. Орешкин также ожидает, что в экономической политике сейчас стоит ожидать «левого уклона» на фоне возросшего неравенства в мире. Ранее он также заявлял, что в России до конца года от последствий пандемии должен оправиться рынок труда.
Политика,Максим Орешкин,Владимир Путин,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители