Захарова сыронизировала об условиях работы российских СМИ в США

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Захарова на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума является участником рабочего завтрака для представителей СМИ, которые признаны в России иноагентами.

В дискуссии также принимают участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты, сотрудники «Медузы»*, The Bell, «Эхо Москвы» и других изданий.

Модератор рабочего завтрака, руководитель дирекции по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский в ходе своего выступления сделал акцент на том, что информационное агентство Sputnik US, которое входит в «Россия сегодня», в течение 48 часов после выхода программы на радио или выпуска текстов в США загружает материалы на сайт американского минюста . Также каждые 6 месяцев Sputnik должен сдавать полную финансовую отчетность. В ней, в частности, должна быть указана детализация расходов на командировки или телефонные разговоры.

«Кровь еще не сдаете? Все впереди», - высказалась Захарова в ответ на его заявление.

В 2021 году Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он будет проходить до 5 июня в очном формате.