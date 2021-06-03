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«Кровь еще не сдаете?»: Захарова об условиях работы российских СМИ в США

Лера Букина
2 часа назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией высказалась на тему того, что представители российских СМИ в США, которые вынуждены представлять американским властям подробные отчеты о своей работе, еще не сдают кровь. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова сыронизировала об условиях работы российских СМИ в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Захарова на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума является участником рабочего завтрака для представителей СМИ, которые признаны в России иноагентами.
В дискуссии также принимают участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты, сотрудники «Медузы»*, The Bell, «Эхо Москвы» и других изданий.
Модератор рабочего завтрака, руководитель дирекции по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский в ходе своего выступления сделал акцент на том, что информационное агентство Sputnik US, которое входит в «Россия сегодня», в течение 48 часов после выхода программы на радио или выпуска текстов в США загружает материалы на сайт американского минюста. Также каждые 6 месяцев Sputnik должен сдавать полную финансовую отчетность. В ней, в частности, должна быть указана детализация расходов на командировки или телефонные разговоры.
«Кровь еще не сдаете? Все впереди», - высказалась Захарова в ответ на его заявление.
В 2021 году Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он будет проходить до 5 июня в очном формате.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
Политика,Мария Захарова,Минюст РФ,МИД,ИА Sputnik,Эхо Москвы,Соединенные Штаты,
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