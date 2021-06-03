Захарова сыронизировала об условиях работы российских СМИ в США

Модератор рабочего завтрака, руководитель дирекции по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский в ходе своего выступления сделал акцент на том, что информационное агентство Sputnik US, которое входит в «Россия сегодня», в течение 48 часов после выхода программы на радио или выпуска текстов в США загружает материалы на сайт американского минюста
. Также каждые 6 месяцев Sputnik должен сдавать полную финансовую отчетность. В ней, в частности, должна быть указана детализация расходов на командировки или телефонные разговоры.