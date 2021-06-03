Предстоящие осенью выборы в Госдуму становятся фоном для обсуждения вопросов, решение по которым остается не найденным многие годы. Одной из таких тем считается дискуссия о перезахоронении основателя СССР Владимира Ленина. Мнения тяжеловесов постсоветской политики на сей счет давно известны. А как видят судьбу Мавзолея молодые лидеры? Газета ВЗГЛЯД решила опросить партийцев нового поколения.

С оригинальной инициативой по поводу того, как поступить с телом Ленина, недавно выступил депутат гордумы Южно-Сахалинска Александр Анистратов . Он призвал похоронить вождя русской революции на острове Итуруп, что якобы поставит точку в переговорах с Японией по Курильским островам, «а также привлечет туристов на остров». Впрочем, довольно быстро пост в Instagram депутата был удален, потому что вызвал нешуточную дискуссию не только среди подписчиков депутата, но и японцев.

В апреле, в очередной день рождения вождя, в очередной раз поспорили лидеры думских партий. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по обыкновению призвал кремировать тело вождя и похоронить прах в могиле его родителей. Глава Компартии Геннадий Зюганов же пообещал «гнать дубовой палкой» тех, кто предлагает предать Ленина земле.

Споры о том, надо ли сохранить Мавзолей на Красной площади в нынешнем качестве, следует ли хоронить атеиста Ульянова по православному обряду, ведутся не первое десятилетие. Старое поколение партийных лидеров уже не раз успело высказаться. Газета ВЗГЛЯД решила выяснить – как российские политики, выросшие уже в постсоветские времена, предлагают распорядиться телом основателя Советского государства.

Добавим, что в недавнем прошлом она призывала извлечь прибыль из пребывания Ленина в открытой гробнице. В 2013 году Бутина в своем блоге сравнила тело вождя с мумиями египетских фараонов, «которые сейчас разъезжают по миру в качестве музейных экспонатов, а их гробницы привлекают в Египет миллионы туристов». «Мумия Ленина – это национальное достояние, от которого нация может получить многомиллионные прибыли – это будет хоть какая-то компенсация того урона, что он при жизни нанес», – писала Бутина. Восемь лет спустя она склоняется к мнению, что «ситуацию не следует будоражить, а оставить как есть».

В руководстве «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) придерживаются несколько иного мнения – возможно следует не оставить вопрос как есть, а вынести его на обсуждение граждан. «Лично у меня идея о том, нужно ли вообще убрать Мавзолей с Красной площади, никаких эмоций не вызывает. И внутри я ни разу не был. А идею захоронения останков Владимира Ленина обязательно нужно согласовывать с людьми. Провести опрос, голосование и тогда уже решить, что делать», – полагает глава координационного совета МГЕР, член президиума Генсовета «Единой России» Денис Давыдов

Мнения других опрошенных газетой ВЗГЛЯД молодых представителей российских партий разошлись по этому вопросу примерно пополам.

В молодежной организации КПРФ, которая носит историческое название Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ), к идее захоронения тела Ильича отнеслись ожидаемо негативно. При этом в комсомоле привели довольно неожиданные аргументы. «Патриарх всея Руси Алексий II еще в 2001 году говорил, что решение о выносе тела Ленина должен принимать только весь народ России, – сказал секретарь по информационно-аналитической работе ЦК ЛКСМ Ярослав Листов. – Не мы, а наши предки приняли решение о захоронении Владимира Ильича Ленина именно в Мавзолее на Красной площади. А большая часть населения России и сейчас считает, что Ленин должен покоиться в Мавзолее».

Но, к слову, свежие опросы социологов не подтверждают этот тезис. 45% москвичей выступают за вынос тела вождя. Еще 42% респондентов предлагают оставить тело в Мавзолее. 13% опрошенных затруднились с ответом. Таковы результаты опроса «Левады-центра» (признан в РФ иностранным агентом). Похожие результаты были получены в ходе всероссийского опроса в октябре 2017 года. Тогда 41% россиян поддержали вынос тела Ленина из Мавзолея, столько же выступили против.

«Кроме того, перезахоронение станет нарушением законодательства. Там четко прописано: прах захороненных со всеми гражданскими, церковными или воинскими почестями людей тревожить запрещено. Кстати, Ленин захоронен по канонам Православной церкви – на три метра ниже земли, – указал секретарь ЦК комсомола. – При патриархе Алексии II Ленина отпели». Последнее утверждение, впрочем, не подтверждается фактами.

Владимир Яненко, замглавы молодежной организации «Партии роста» (либерально-консервативной партии, ориентирующейся на бизнесменов), воздал должное вождю большевиков, который ратовал за уничтожение частной собственности. «Несомненно Ленин вошел в историю как великий человек – вождь огромного молодого Советского государства, – заметил Яненко. – Но, считаю, пора прекращать держаться за прошлое и начать двигаться вперед. В 2024 году исполнится сто лет со дня смерти вождя мирового пролетариата, это хорошая дата, чтобы тело Ленина предать земле со всеми почестями. Как говорится, достойному человеку – достойные похороны».

«А средства на содержание Мавзолея, которое обходится бюджету в миллионы рублей, можно потратить на более необходимые социальные программы», – полагает представитель «Партии роста». Собеседник считает, что тело Ленина нужно похоронить на малой родине в Симбирске, нынешнем Ульяновске. Яненко, как и в свое время Бутина, считает, что такое решение может принести прибыль туристическому бизнесу. «Почитатели Ленина смогут приехать на его могилу, возложить цветы и отдать дань памяти великому революционеру», – указал представитель молодежного крыла «Партии роста».

Молодые демократы из «Яблока» настроены решительнее и отнюдь не настроены превращать Ильича в туристический объект.

«Возможно, Ленина следует захоронить в другом месте или развеять его прах где-то над океаном.

В любом случае Красная площадь – это не кладбище, не место для захоронения военных преступников. Ленин – яркий и при этом отрицательный символ нашего прошлого. Он олицетворяет массовый террор, убийство собственных граждан, Гражданскую войну, захват власти. Если Россия видит себя демократическим, европейским государством, в котором уважаются права и свободы человека, то Ленина нужно убрать из центра столицы», – убежден зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров . Впрочем, он признал, что настроения в обществе по этому поводу – разные. «Оптимальное решение – провести референдум, но предварительно дать всем сторонам возможность провести полноценную кампанию за или против», – добавил Гончаров.

Молодые представители ЛДПР – партии, которая, пожалуй, последовательнее других требовала убрать Ленина, уклонились от комментариев. Депутаты-жириновцы предложили взамен обратиться к заявлениям, которые уже сделал по этому поводу лидер партии. Жириновский, напомним, не раз настаивал, что нужно, не откладывая, не только захоронить тело Ленина, но и демонтировать Мавзолей.

А в «Справедливой России» , напротив, призвали не торопить события и оставить вопрос будущим поколениям. Не надо ранить ностальгические чувства людей среднего возраста и пожилых, уверена Анастасия Павлюченкова , секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» по работе с молодежью. «С Лениным ассоциируется часть этих людей. Они были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Пока живы те, у кого имя Ленина вызывает воспоминания о своей молодости, затрагивать эту тему не надо», – подчеркнула она.

Добавим, что осенью 2020 года на сайте Союза архитекторов России временно появлялось сообщение с предложением поучаствовать в конкурсе на «реиспользование» Мавзолея. В частности, предлагалось открыть здесь филиал Музея архитектуры имени Алексея Щусева (автор Мавзолея). Но в итоге проект развития не получил. А для людей, похоже, важно, чтобы эта достопримечательность осталась на Красной площади в прежнем виде. Мавзолей был закрыт для посещения с 17 ноября 2020 года на пике распространения пандемии. И когда в середине апреля ФСО вновь распахнула двери для посетителей, это спровоцировало появление длинной очереди из нескольких сотен желающих.

Время для изменения статуса Мавзолея и захоронения Ленина еще не пришло, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин . «Вопрос этот сугубо политический, остро он тревожит лишь электорат КПРФ, и в меньшей степени – социалистически настроенных сограждан, – заметил эксперт. – С другой стороны – это вопрос еще и внешнеполитический. У нас сейчас хорошие отношения с КНР, а там любят и уважают Ленина на государственном уровне. Если мы проведем какие-то манипуляции с его телом или с Мавзолеем, там это вряд ли поймут и скорее всего – обидятся».