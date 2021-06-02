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США, Британия и ряд стран назвали Россию «стороной конфликта» на Украине

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Ряд стран в ООН заявили, что отказываются считать Москву посредником в конфликте на Украине и рассматривают Россию как «сторону конфликта».
США назвали Россию «стороной конфликта» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В среду состоялось организованное Россией неформальное заседание СБ ООН, посвященное евромайдану. После заседания США, Великобритания, Украина, Грузия, Канада, Эстония, Албания, Австралия, Коста-Рика, Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Молдавия, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония выпустили совместное заявление, передает РИА «Новости».
В нем указанные страны выразили мнение, что «революция достоинства» на Украине стала выражением права на мирные собрания и права «отвергнуть влияние Москвы», которую обвинили в «оккупации Крыма» и «развязывании конфликта» в Донбассе. При этом в заявлении говорится, что «Россия – сторона конфликта, а не посредник». В заявлении выражается поддержка «евроатлантических устремлений украинского народа». Страны заявили о намерении продолжить сотрудничать с властями Украины, чтобы «помочь исполнить требования Революции достоинства».
На заседании выступили очевидцы событий 2013–2014 годов – экс-премьер Украины Николай Азаров и бывший депутаты Верховной рады Украины Олег Царев. Они рассказали о фактах вмешательства Запада в евромайдан. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в Telegram: «Какое будущее может быть у государства, сформированного на лжи, при прямом иностранном вмешательстве, совершившего и совершающего ужасающие преступления против своих граждан, прикрываясь неправдой о зловредной роли России?». «И какие моральные принципы в ходу у государств, эту страну поддерживающих и делающих все, чтобы скрыть правду о том, что оно натворило и продолжает творить», – заявил он.
Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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