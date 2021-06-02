США назвали Россию «стороной конфликта» на Украине

В нем указанные страны выразили мнение, что «революция достоинства» на Украине стала выражением права на мирные собрания и права «отвергнуть влияние Москвы», которую обвинили в «оккупации Крыма» и «развязывании конфликта» в Донбассе. При этом в заявлении говорится, что «Россия – сторона конфликта, а не посредник». В заявлении выражается поддержка «евроатлантических устремлений украинского народа». Страны заявили о намерении продолжить сотрудничать с властями Украины, чтобы «помочь исполнить требования Революции достоинства».