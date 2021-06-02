США назвали Россию «стороной конфликта» на Украине

На заседании выступили очевидцы событий 2013–2014 годов – экс-премьер Украины Николай Азаров
и бывший депутаты Верховной рады Украины Олег Царев
. Они рассказали о фактах вмешательства Запада в евромайдан. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
заявил в Telegram: «Какое будущее может быть у государства, сформированного на лжи, при прямом иностранном вмешательстве, совершившего и совершающего ужасающие преступления против своих граждан, прикрываясь неправдой о зловредной роли России?». «И какие моральные принципы в ходу у государств, эту страну поддерживающих и делающих все, чтобы скрыть правду о том, что оно натворило и продолжает творить», – заявил он.