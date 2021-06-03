Захарова предложила найти «русский след» в слежке США за Меркель

Как указали в МИД России, «широта шведских взглядов на отношения хорошо известна».

Она напомнила, что за день до публикации расследования внешнеполитический комитет шведского парламента «провел дебаты по российской тематике», обсудил российский «вызов существующей системе безопасности». Как заявила Захарова, «только все обсудили, как на следующий день беда пришла откуда не ждали – с копенгагенщины».