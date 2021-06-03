Захарова предложила найти «русский след» в слежке США за Меркель

«Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: «Помним, что били (глагол можно заменить на более емкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что все болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста», – заявила Захарова.
«А то ведь непонятно, насколько над ними надругались. Надо прояснить», – отметила Захарова, добавив, что Швеция всех заверила в «шведско-американской дружбе».
«То есть институт расследования все ещё жив, с точки зрения западного сообщества? И приговор должен не сразу выноситься, и казнь вполне можно отложить во имя дружбы и добрососедства? Будем знать», – заявила Захарова.
«Ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное. Но и как конкретно сформулировать претензию обиженные страны пока не придумали. Нельзя же сказать прямо: «Нас не устраивает датская рука Вашингтона, засунутая в наши внутренние дела», – отметила она.
«Тот, который шумел ночкой темною, пока деревья гнулись. Ну кто еще так мог назвать спецоперацию? Если русский след не найдут, я расстроюсь», – заявила Захарова.