Путин провёл телефонные переговоры с главой Всемирного банка

«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», — говорится в заявлении.

В ходе беседы Путин подчеркнул, что Россия, являясь одним из крупнейших акционеров Всемирного банка, заинтересована в дальнейшем повышении эффективности деятельности финансовой организации по содействию международному развитию и готова этому всячески способствовать.