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Путин провёл телефонные переговоры с главой Всемирного банка

RT на русскомиещё 9
3 часа назад
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», — говорится в заявлении.
В ходе беседы Путин подчеркнул, что Россия, являясь одним из крупнейших акционеров Всемирного банка, заинтересована в дальнейшем повышении эффективности деятельности финансовой организации по содействию международному развитию и готова этому всячески способствовать.
Ранее Всемирный банк подготовил доклад о российской экономике, в котором специалисты прогнозируют сокращение уровня бедности в России в 2021 году.
Политика,Владимир Путин,Всемирный Банк,
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