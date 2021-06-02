Три немецкие НПО признаны нежелательными в России

13 апреля глава думской Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
на встрече в Госдуме
с послом Германии в РФ Гезой Андреасом фон Гайром обратил внимание дипломата на многолетнюю деструктивную деятельность ряда германских неправительственных организаций
, включая «Форум русскоязычных европейцев», «Немецко-русский обмен» и «Центр либеральной современности». Он объяснил, что данные НПО находятся в поле зрения комиссии в связи с попытками оправдания террористической деятельности, противодействием проектам России по линии топливно-энергетического комплекса, культивированием националистических и сепаратистских настроений, популяризацией «нетрадиционных ценностей» среди молодёжи, дискредитации действий России в борьбе с коронавирусом и попытками искажения российской истории, в том числе событий времён Великой Отечественной войны. Также депутат представил факты, подтверждающие использование противоправного контента авторами ряда «просветительских программ». По его словам, это происходило в том числе при поддержке германских некоммерческих организаций и Министерства иностранных дел Германии.