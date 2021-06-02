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Минюст внес три германских НПО в список нежелательных организаций

Парламентская газетаиещё 2
1 час назад
Министерство юстиции внесло три НПО Германии в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.
Три немецкие НПО признаны нежелательными в России
Фото: ТАССТАСС
«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Deutsch-Russischer Austausch e.V. (Немецко-русский обмен, НРО) (ФРГ)*; Zentrum für die Liberale Moderne GmbH (Центр либеральной современности, ЦЛС) (ФРГ)*; Forum Russischsprachiger Europäer e.V. (Форум русскоязычных европейцев, ФРЕ) (ФРГ)*», — говорится в сообщении.
В конце мая сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала деятельность этих организаций угрозой основам конституционного строя и безопасности страны и отправила информацию об этом в Минюст.
13 апреля глава думской Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев на встрече в Госдуме с послом Германии в РФ Гезой Андреасом фон Гайром обратил внимание дипломата на многолетнюю деструктивную деятельность ряда германских неправительственных организаций, включая «Форум русскоязычных европейцев», «Немецко-русский обмен» и «Центр либеральной современности». Он объяснил, что данные НПО находятся в поле зрения комиссии в связи с попытками оправдания террористической деятельности, противодействием проектам России по линии топливно-энергетического комплекса, культивированием националистических и сепаратистских настроений, популяризацией «нетрадиционных ценностей» среди молодёжи, дискредитации действий России в борьбе с коронавирусом и попытками искажения российской истории, в том числе событий времён Великой Отечественной войны. Также депутат представил факты, подтверждающие использование противоправного контента авторами ряда «просветительских программ». По его словам, это происходило в том числе при поддержке германских некоммерческих организаций и Министерства иностранных дел Германии.
На конец 2020 года в списке Минюста было больше 30 нежелательных организаций, причём 20 из них — американские компании. По закону, деятельность нежелательных иностранных организаций в России запрещена.
*Организация, признанная нежелательной в России
Политика,Василий Пискарев,Минюст РФ,Генпрокуратура РФ,Госдума,Россия,Германия,
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