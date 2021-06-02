В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В России захотели вводить санкции против любых иностранцев

Lenta.ru
18 минут назад
В России захотели расширить возможности введения персональных санкций против иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших преступления против них. Соответствующий законопроект правительство предложило на рассмотрение Госдумы, текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
В России могут расширить применение санкций против иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пояснительной записке уточняется, что в нынешней ситуации возможен ввод ограничительных мер лишь в отношении граждан США, хотя в действительности нарушить права соотечественников могут и другие иностранцы. В связи с этим авторы инициативы предлагают «распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства».
Указывается, что речь идет о таких рестрикциях, как запрет на въезд в страну, арест на территории РФ финансовых и других активов, а также наложение запрета на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории России находящихся под контролем таких граждан юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории государства.
Политика,Госдума,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители