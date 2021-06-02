В России могут расширить применение санкций против иностранцев

В пояснительной записке уточняется, что в нынешней ситуации возможен ввод ограничительных мер лишь в отношении граждан США, хотя в действительности нарушить права соотечественников могут и другие иностранцы. В связи с этим авторы инициативы предлагают «распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства».