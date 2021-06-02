"Копеечку надо вкладывать": Путин призвал развивать туризм на Дальнем Востоке

19 мая на совещании с правительством Путин раскритиковал Чернышенко за слова о том, что если увеличить поток туристов в Долину гейзеров на Камчатке, то они там "все вытопчут". Путин поручил принять меры по развитию инфраструктуры на туристических объектах на Камчатке. На следующий день председатель правительства Михаил Мишустин
поручил Чернышенко отправиться в регион, чтобы лично разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров. 22-24 мая вице-премьер побывал в регионе, о результатах своей работы в те дни он доложил в среду главе государства.