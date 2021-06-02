В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин заявил, что для развития туризма на Дальнем Востоке "копеечку надо вкладывать"

ТАСС
53 минуты назад
Президент России Владимир Путин призвал активнее вкладывать средства в развитие туризма Дальнего Востока. С таким указанием глава государства обратился в среду на совещании с членами правительства, комментируя доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о мерах кабмина РФ по развитию туризма на Камчатке.
"Копеечку надо вкладывать": Путин призвал развивать туризм на Дальнем Востоке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и все", - сказал Путин.
Он призвал Чернышенко продолжать уделять внимание этому вопросу и довести намеченные планы до реализации.
19 мая на совещании с правительством Путин раскритиковал Чернышенко за слова о том, что если увеличить поток туристов в Долину гейзеров на Камчатке, то они там "все вытопчут". Путин поручил принять меры по развитию инфраструктуры на туристических объектах на Камчатке. На следующий день председатель правительства Михаил Мишустин поручил Чернышенко отправиться в регион, чтобы лично разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров. 22-24 мая вице-премьер побывал в регионе, о результатах своей работы в те дни он доложил в среду главе государства.
Политика,Михаил Мишустин,Дмитрий Чернышенко,Владимир Путин,Россия,
52
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители