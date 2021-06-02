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Матвиенко выступила против принудительной вакцинации в России

Газета.Ru
1 час назад
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация в России не может быть обязательной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Матвиенко: "Никакой обязательной вакцинации быть не может"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Никакой обязательной вакцинации (в России) быть не может, это будет грубым нарушением закона и тех правил, которые у нас существуют», — сказала она, выступая на планером заседании палаты с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил россиянам о важности вакцинации от коронавируса для создания коллективного иммунитета.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Политика,Михаил Мурашко,Анна Попова,Валентина Матвиенко,Российский фонд прямых инвестиций,Роспотребнадзор,Совет Федерации,Россия,
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