Матвиенко: В России не может быть обязательной вакцинации

Введение обязательной вакцинации стало бы нарушением российского законодательства, поэтому ни о чем подобном не может быть и речи. Об этом в среду, 2 июня, на заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
"Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют", - подчеркнула Матвиенко.
Она призвала доводить до граждан, что информация о введении в России обязательной вакцинации не соответствует действительности.