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Матвиенко: В России не может быть обязательной вакцинации

Российская Газета
1 час назад
Введение обязательной вакцинации стало бы нарушением российского законодательства, поэтому ни о чем подобном не может быть и речи. Об этом в среду, 2 июня, на заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
Матвиенко: В России не может быть обязательной вакцинации
Фото: ТАССТАСС
"Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют", - подчеркнула Матвиенко.
Она призвала доводить до граждан, что информация о введении в России обязательной вакцинации не соответствует действительности.
Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,Россия,
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