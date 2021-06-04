Глава региона добавил, что многие из тех, кто "противопоставляют себя, нагнетают истерию" против России, не стесняются владеть недвижимостью в Крыму.

Аксенов считает, что если чиновники ведут антигосударственную деятельность в Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации, как это происходит по многим процессам, то ответственность по имущественным вопросам не будет исключением.