"Информации оперативной очень много, некоторую с точки зрения оперативных целей и задач невозможно озвучить в публичном поле, тем не менее есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает недвижимостью на территории Республики Крым. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. В частности, информация вся проверяется, никаких сомнений нет. Там дальше посмотрим", - заявил Аксенов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"[Президент Украины Владимир] Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет", - отметил Аксенов.