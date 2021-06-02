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В Госдуме предложили ограничить работу иноагентов во время избирательных кампаний

Говорит Москваиещё 1
1 час назад
Депутат Евгений Фёдоров направил письмо с такой инициативой генеральному прокурору России Игорю Краснову.
В Госдуме предложили ограничить работу иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В документе отмечается, что некоммерческие организации и СМИ, внесённые в реестры иноагентов, могут осуществлять политическую деятельность, в том числе проводить соцопросы во время избирательный кампаний. По мнению Фёдорова, это позволит организациям манипулировать полученными данными и создавать ложное представление о поддержке того или иного кандидата или политической партии.
Фёдоров попросил Краснова оценить целесообразность ограничения прав НКО и СМИ иноагентов на проведение соцопросов. В качестве примера парламентарий привёл недавние президентские выборы в Белоруссии, передаёт RT.
Политика,Игорь Краснов,Евгений Федоров,Минюст РФ,Госдума,Россия,
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