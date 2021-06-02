В Госдуме предложили ограничить работу иноагентов

В документе отмечается, что некоммерческие организации и СМИ, внесённые в реестры иноагентов, могут осуществлять политическую деятельность, в том числе проводить соцопросы во время избирательный кампаний. По мнению Фёдорова, это позволит организациям манипулировать полученными данными и создавать ложное представление о поддержке того или иного кандидата или политической партии.