Глава Ростеха призвал Россию готовиться к войне с США

Ранее США ввели новые антироссийские санкции, передает телеканал 360
. Из страны выслали десять российских дипломатов. Министерство иностранных дел России
опубликовало список ответных мер, выслав сотрудников дипмиссий США, пишет RT
. По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, российско-американские отношения вернулись в эпоху холодной войны.
Также стало известно, что Евросоюз
продлил на один год санкции
против граждан России, несущих, по мнению Брюсселя, ответственность за киберпреступления.