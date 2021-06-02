Глава Ростеха призвал Россию готовиться к войне с США

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Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия должна быть готова к жёстким санкциям Запада, что, по сути, означало бы войну. При этом ни США , ни европейцы к такому шагу не готовы, отметил руководитель госкорпорации в интервью РБК.

Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Всё возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жёсткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь, — подчеркнул глава Ростеха.

Он считает, что у России и Европы сильный взаимный интерес. Зато с США объём торговли невелик, а значит, «зависимости никакой нет». При этом Европа из-за санкций лишена возможности продавать свою продукцию в России.

Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы уберечь партнёрские связи от деградации, — добавил Чемезов.