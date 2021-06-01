Президент России Владимир Путин рассказал, что его мать работала няней в больнице, а также ночным сторожем, чтобы иметь возможность днем ухаживать за ним. Об этом он сообщил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Глава государства на мероприятии отметил, что рассчитывает на расширение программы поддержки семей со стороны региональных властей.

На встрече, которая проходит в режиме видеосвязи, Ольга Каньшина из Благовещенска рассказала, что работает уборщицей, чтобы «ухаживать за детишками, высвобождать время».

«У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», — поделился Путин воспоминаниями о детстве.

Семья Гавриленко из Надыма , в которой восемь детей, сообщила президенту о планах поехать с детьми на отдых на юг на машине за пять тысяч километров. Путин заметил, что долгая поездка с детьми может быть непростой и предложил семье слетать на самолете на юг России:

«У меня есть встречное предложение: лучше на самолете перелетайте куда-нибудь в Сочи, допустим. А здесь мы вам дадим машину, чтобы вы могли поездить с семьей».

Отец семейства Геннадий Гавриленко поблагодарил президента, пожелал ему здоровья и терпения.

«Мы семья верующая, мы молимся о вас, молимся, чтобы Господь вас благословил, всю вашу семью, ваших детей, внуков, чтобы дал вам здоровья, терпения в вашем нелегком труде. Вам предстоят все эти встречи на высшем уровне, тоже молимся, чтобы Господь благословил, даровал вам мудрости», — цитирует его ТАСС.

Путин поблагодарил Гавриленко за пожелания.

«Я тоже с удовольствием за вас перекрещусь и помолюсь за вашу семью», — добавил президент.

Один из сыновей многодетной семьи Марзиевых из Назрани поделился с главой государства, что занимается единоборствами и хочет работать в правоохранительных органах

«Здорово, молодец <...> Что касается будущей работы в правоохранительных органах — тоже подумаю о том, как тебе помочь и поддержать», — ответил президент.

Также на встрече Путин принял приглашение от семьи Кобловых из Волгоградской области и пообещал, что постарается приехать к ним в гости и поесть ухи:

«Я постараюсь. Давно не был в этих местах, пару лет, наверное, уже не был, или тройку».

Воспитание детей в больших семьях требует серьезных усилий, много времени и большой душевной отдачи, а также сердечного тепла, подчеркнул глава государства. Он добавил, что ребенок в семье — это праздник.

«У вас у всех много детей, и это большой праздник», — обратился Путин к участникам встречи.