Путина пригласили на переговоры в Глазго

Президент России Владимир Путин не раз высказывалась по вопросам изменения климата. Так, в ходе большой пресс-конференции в декабре 2019 года он заявил, что Россия присоединилась к Парижским соглашениям и должна сократить выбросы на 25-30%. При этом глава государства напомнил, что Россия не относится к числу крупнейших эмитентов выбросов.