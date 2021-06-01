Путина пригласили на переговоры в Глазго

Президента России Владимира Путина пригласили на международные переговоры по климату, которые пройдут в Шотландии. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.
Саммит в Глазко намечен на ноябрь и будет проходить под эгидой ООН. Ожидается, что «конференция будет довольно скандальная по своему накалу», так как на ней планируется финальная стадия согласования шестой статьи Парижского соглашения, пояснил Эдельгериев.
«Поедет [президент России], либо не поедет, будет решать, конечно, он сам лично. Как минимум, будет вице-премьер, точно будет и министерский уровень», - пояснил он.
Президент России Владимир Путин не раз высказывалась по вопросам изменения климата. Так, в ходе большой пресс-конференции в декабре 2019 года он заявил, что Россия присоединилась к Парижским соглашениям и должна сократить выбросы на 25-30%. При этом глава государства напомнил, что Россия не относится к числу крупнейших эмитентов выбросов.