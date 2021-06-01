Кадыров возглавил рейтинг богатейших глав регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров занял первое место среди богатейших глав регионов России . За 2020 год он заработал столько же, сколько девять других самых богатых губернаторов вместе взятых. Об этом 1 июня сообщили «Открытые медиа».

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

В начале мая Кадыров задекларировал 381,1 млн рублей. Источники дохода в декларации не уточнялись.

В то же время все главы регионов, занявшие в рейтинге места со второго по девятое, суммарно заработали 378 млн рублей. Это на три миллиона меньше, чем один Кадыров.