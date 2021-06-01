Кадыров возглавил рейтинг богатейших глав регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров
занял первое место среди богатейших глав регионов России
. За 2020 год он заработал столько же, сколько девять других самых богатых губернаторов вместе взятых. Об этом 1 июня сообщили «Открытые медиа».
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республикипресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
В начале мая Кадыров задекларировал 381,1 млн рублей. Источники дохода в декларации не уточнялись.
В то же время все главы регионов, занявшие в рейтинге места со второго по девятое, суммарно заработали 378 млн рублей. Это на три миллиона меньше, чем один Кадыров.
В тройку лидеров также вошли Александр Евстифеев
из Марий Эл (84,7 млн) и Андрей Воробьев
из Московской области (79,8 млн). Самые низкие доходы среди всех глав регионов задекларировал руководитель Калмыкии Бату Хасиков
— 1,2 млн рублей за год.
«Открытые медиа» отмечают, что доходы Кадырова растут уже второй год подряд. По итогам 2019 года он задекларировал 148 млн рублей дохода, за год до этого — лишь 7,6 млн.