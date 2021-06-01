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Кадыров возглавил рейтинг богатейших глав регионов России в 2020 году

RTVIиещё 1
57 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров занял первое место среди богатейших глав регионов России. За 2020 год он заработал столько же, сколько девять других самых богатых губернаторов вместе взятых. Об этом 1 июня сообщили «Открытые медиа».
Кадыров возглавил рейтинг богатейших глав регионов
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республикипресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
В начале мая Кадыров задекларировал 381,1 млн рублей. Источники дохода в декларации не уточнялись.
В то же время все главы регионов, занявшие в рейтинге места со второго по девятое, суммарно заработали 378 млн рублей. Это на три миллиона меньше, чем один Кадыров.
В тройку лидеров также вошли Александр Евстифеев из Марий Эл (84,7 млн) и Андрей Воробьев из Московской области (79,8 млн). Самые низкие доходы среди всех глав регионов задекларировал руководитель Калмыкии Бату Хасиков — 1,2 млн рублей за год.
«Открытые медиа» отмечают, что доходы Кадырова растут уже второй год подряд. По итогам 2019 года он задекларировал 148 млн рублей дохода, за год до этого — лишь 7,6 млн.
Политика,Александр Евстифеев,Бату Хасиков,Андрей Воробьев,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,Россия,
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