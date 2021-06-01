Путин обратился к участникам «Большой перемены»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля «Большая перемена» и поздравил их с Международным днем защиты детей. Президент подчеркнул, что фестиваль призван помочь школьникам найти призвание в жизни, сообщается на сайте Кремля.

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«Ваш фестиваль объединил ребят, приехавших на «Большую перемену» практически со всей России. Это здорово - собраться в Москве в прекрасном парке Горького, чтобы проявить себя в самых разных творческих проектах», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что у каждого ребенка и подростка есть свои таланты и способности, и кто-то уже понял, что его привлекает больше - естественные или гуманитарные знания, участие в научных экспериментах или спортивные состязания.

«Понимаю, что не все еще определились со своими пристрастиями и у школьников нашей страны должны быть широкие возможности для того, чтобы понять, почувствовать свое призвание. Фестиваль призван помочь вам именно в этом», - сказал он.

Путин напомнил и о конкурсе «Большая перемена» - в этом году в нем участвуют более двух миллионов школьников. Они проявили умение ярко и нестандартно мыслить.

«Задача взрослых, государства, везде, на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть, проявить свои способности, найти собственный путь в жизни», - отметил президент.

Он добавил, что у российских молодых людей много возможностей для выбора и только от них зависит, захотят ли они ими воспользоваться, для этого потребуется целеустремленность и трудолюбие.

«Но только так можно добиться успеха в любом деле. < > Верю в вас, дерзайте, мечтайте, ставьте перед собой большие, амбициозные цели и смело и решительно достигайте вершин в своем деле», - заключил Путин.

Всероссийский фестиваль «Большая перемена» стартовал в Москве 1 июня, он проходит при поддержке Роскосмоса . У фестиваля есть 20 площадок - главная сцена, большой лекторий, зона кастингов и пространства, посвященные 12 направлениям конкурса «Большая перемена». В рамках конкурса школьники смогут предложить свои проекты по развитию городов, бизнес-проекты и патриотические инициативы. Зарегистрироваться на конкурсе можно до 15 июня.