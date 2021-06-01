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Анонсирована встреча Путина с руководством «Единой России»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
41 минуту назад
Президент России Владимир Путин 2 июня планирует провести встречу с руководством партии «Единая Россия», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин встретится с руководством «Единой России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Песков сообщил, что «встреча с руководством партии «Единая Россия» запланирована на 2 июня», передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что никаких решений о том, возглавит ли Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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