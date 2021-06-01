Госдума разрешит создание личных фондов

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о возможности создания личных фондов управления имуществом, бизнесом и активами.

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С 1 сентября 2018 года в России появилась возможность учреждать наследственные фонды. При этом во многих странах есть возможность создавать личные фонды при жизни учредителя, продолжающие существовать после его смерти. Как пояснил ранее журналистам Крашенинников, "преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски".

Теперь понятие "личный фонд" предлагается ввести в Гражданский кодекс. Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная при жизни гражданина-учредителя им самим либо после его смерти нотариусом. Действующие фонды, созданные для благотворительных, культурных, образовательных или иных общественных целей, получат новое наименование - "общественно полезные фонды".

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок. Стоимость имущества, которое учредитель передает личному фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей. Законопроектом при этом предусмотрена субсидиарная ответственность личного фонда по обязательствам своего учредителя в течение трех лет со дня создания фонда.