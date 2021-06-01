МИД: Северный морской путь лучше Суэцкого канала

Посол по особым поручениям МИД России , старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов рассказал, чем Северный морской путь (СМП) лучше Суэцкого канала.

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По словам дипломата, инцидент с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале в марте этого года показал важность развития альтернативных глобальных транспортных маршрутов, диверсификации путей поставок, выявил недостатки существующих морских коридоров.

"Северный морской путь на 40% короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических. Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду", — сказал Корчунов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Россия в последние годы наблюдает положительную динамику роста объемов перевозимых по СМП грузов, развития судоходства, что содействует развитию северных территорий, торговли и туризму, повышению уровня жизни населения Арктики, включая коренные народы.

Как заявил ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков , крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Как отмечал вице-премьер РФ Юрий Трутнев , Россия будет делать все, чтобы использование Северного морского пути было удобным, безопасным, а также привело к сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду,

Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей — около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.