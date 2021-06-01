МИД: Северный морской путь лучше Суэцкого канала

Посол по особым поручениям МИД России
, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ
Николай Корчунов рассказал, чем Северный морской путь (СМП) лучше Суэцкого канала.
По словам дипломата, инцидент с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале в марте этого года показал важность развития альтернативных глобальных транспортных маршрутов, диверсификации путей поставок, выявил недостатки существующих морских коридоров.
"Северный морской путь на 40% короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических. Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду", — сказал Корчунов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Россия в последние годы наблюдает положительную динамику роста объемов перевозимых по СМП грузов, развития судоходства, что содействует развитию северных территорий, торговли и туризму, повышению уровня жизни населения Арктики, включая коренные народы.
Как заявил ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков
, крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Как отмечал вице-премьер РФ Юрий Трутнев
, Россия будет делать все, чтобы использование Северного морского пути было удобным, безопасным, а также привело к сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду,
Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей — около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.