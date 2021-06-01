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Захарова обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции

Вечерняя Москва
11 минут назад
Высылка российских дипломатов из Чехии противоречит Венской конвенции. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Захарова обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции
Фото: МИД РФМИД РФ
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявлял, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию, когда создала перечень недружественных стран.
Захарова ответила на словам Кулганека, отметив, что документ «не запрещает называть вещи своими именами».
— Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия, — подчеркнула Захарова.
Напомним, 14 мая правительство России утвердило список недружественных государств. В нем значатся США и Чехия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, список может быть пересмотрен в соответствии с развитием отношений с каждой конкретной страной.
Ранее сообщалось, что Чехия призвала Россию не считать ее недружественным государством.
Конфликт с Чехией
17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.
Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.
Политика,Взрывы боеприпасов,Якуб Кулганек,Мария Захарова,МИД,Правительство РФ,Россия,Чешская Республика,Прага,
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