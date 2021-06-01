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Медведев считает политику Запада «оборзевшей»

BFM.RUиещё 3
15 минут назад
Западные страны «оборзели» от своей мощи. Так считает зампредседателя Совбеза РФ, глава «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, раньше Запад не шел на такую конфронтацию с Россией, как сейчас.
"Наши партнеры на Западе слегка оборзели от своей мощи". Глава «Единой России» Дмитрий Медведев
Фото: ТАССТАСС
«К сожалению, наши партнеры на Западе слегка «оборзели» от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения», — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсантъ».
Он отметил, что Запад сохранял каналы общения с нашей страной даже при несогласии с политикой Советского Союза.
«И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалась. Да, бывали подобные случаи, но все-таки не в таком объеме», — сказал зампред Совбеза.
Он уверен в том, что «эту спираль конфронтации раскрутила» не Россия.
«Но они все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие, но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали», — сказал Медведев.
Он считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит обсудить конфликтные темы в отношениях двух стран, добавив, что Москве нужны устойчивые и взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами и Евросоюзом.
Политика,Крым наш,Джозеф Байден,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,ЕС,Газета "Коммерсантъ",Россия,
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