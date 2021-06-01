"Наши партнеры на Западе слегка оборзели от своей мощи". Глава «Единой России» Дмитрий Медведев

«К сожалению, наши партнеры на Западе слегка «оборзели» от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения», — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсантъ».
«И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалась. Да, бывали подобные случаи, но все-таки не в таком объеме», — сказал зампред Совбеза.
«Но они все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие, но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали», — сказал Медведев.