Медведев сравнил современность с 1990-ми

В качестве примера он привел Советский Союз. Медведев отметил, что это было стабильное государство. Несмотря на это, все рухнуло и откатилось в тяжелую сторону. «Люди, которые жили благополучно в 1980-е годы, в 1990-е оказались обездоленными, бедными, с подорванным здоровьем и абсолютно беспросветным будущем. Нам нужно обязательно помнить уроки истории», — отметил заместитель председателя Совбеза. Он заявил, что сейчас власти должны поддерживать средний класс и делать все, чтобы росло благосостояние людей.