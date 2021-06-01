Что изменится в жизни россиян с июня 2021 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июне 2021 года и коснутся многих россиян.

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Начнет работу новый национальный стандарт по информированию населения о ЧС

С 1 июня вступает в силу порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях. ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок сообщения о получении выплат и восстановлении утраченных документов и другое. Информация не должна носить противоречивый характер, а публиковать ее нужно оперативно и регулярно — чтобы избежать эффекта вакуума. Например, должностные лица теперь обязаны предоставлять в СМИ оперативные сведениями из зоны ЧС с периодичностью не реже четырех раз в сутки, проводить фото- и видеодокументирование обстановки, спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС, принимать участие в подготовке и проведении пресс-конференций.

Вводится понятие просветительской деятельности

С 1 июня вступает в силу закон , который определяет общие требования к осуществлению просветительской деятельности. Вводится понятие просветительской деятельности — это деятельность, осуществляемая вне рамок образовательных программ, направленная, в частности, на распространение знаний, опыта, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека.

Запрещается использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также для побуждения к противозаконным действиям. Закон призван оградить граждан от антироссийской пропаганды.

Абонентов обяжут сообщать оператору свои паспортные данные

1 июня вступят в силу поправки в федеральный закон "О связи" — они должны помочь более эффективно бороться с незаконной реализацией SIM-карт. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выступающие абонентами, теперь обязаны сообщать достоверные данные пользователей корпоративных номеров оператору, иначе их перестанут обслуживать. Новый закон также вменяет оператору связи обязанность проверять сведения об абонентах и выявлять фиктивные данные.

Граждане смогут "привязывать" уникальный идентификатор устройства к учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации. Тогда, если телефон будет утерян, его владелец сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не обслуживать устройство.

Изменится порядок назначения повышенных пенсий для северян

Размер пенсии зависит от района проживания. Соответственно, при назначении выплат учитывается место регистрации. С 1 июня жителям северных регионов требуется раз в год лично предоставлять в ПФР заявление, подтверждающее фактическое место жительства.

Начнет действовать "социальное такси" для детей и молодых людей в Москве

С 1 июня заработает "социальное такси" для детей и молодых людей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Бесплатно заказать такое такси смогут родители 900 детей, которые включены в единый городской реестр нуждающихся в паллиативной помощи пациентов.

Некоторых призывников освободят от медосмотра

С 6 июня медицинское освидетельствование станет необязательным для тех призывников, у которых отсрочка не связана с состоянием здоровья: по семейным обстоятельствам или в связи с обучением. При этом освидетельствование может быть проведено по заявлению самого призывника.

Вводится обязательное информирование о причинах отказа в "ипотечных каникулах"

Начиная с 6 июня кредиторов обяжут объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении "ипотечных каникул". Это позволит избежать необоснованных отказов или навязывания банком своих программ реструктуризации долга, не таких выгодных для заемщиков. В случае отказа в изменении условий кредитного договора без оснований заемщики смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке и защитить свои права потребителей финансовых услуг.

У сотрудников ФСИН появится право объявлять предостережение

ФСБ. С 6 июня сотрудники ФСИН смогут объявлять подозреваемым, обвиняемым, а также осужденным официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступления или правонарушения. До этого полномочиями выносить такое предостережение обладали сотрудники полиции, прокуратуры

Ужесточат контроль за международными автомобильными перевозками

С 7 июня иностранные перевозчики, не оплатившие штраф за нарушение ПДД на территории России, будут обязаны оплатить его на границе. Для оплаты им дадут три часа.

Изменится комплексный экзамен по русскому языку для иностранцев

С 7 июня вводится единая процедура комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Требования к минимальному уровню знаний отличаются в зависимости от цели пребывания в стране.

Передвижения грузовиков по Москве ограничат

С 15 июня грузовики массой от 3,5 тонны не смогут находиться в пределах МКАД, вводятся также фиксированные маршруты и разделение пропусков на дневные и ночные.

Пчеловодство в России будут поддерживать по-новому