Мишустин и премьер Белоруссии обсудили актуальные вопросы интеграции

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в транспортной и энергетической сферах.

Кроме того, главы правительств обменялись мнениями по задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и скоординировали подходы в борьбе с коронавирусом.