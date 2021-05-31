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Мишустин обсудил с премьером Беларуси проблемы интеграции

Российская Газетаиещё 5
31 мая 2021
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили актуальные вопросы интеграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в транспортной и энергетической сферах.
Кроме того, главы правительств обменялись мнениями по задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и скоординировали подходы в борьбе с коронавирусом.
Политика,Роман Головченко,Михаил Мишустин,Правительство РФ,Беларусь,
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