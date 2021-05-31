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Беглов: число участников ПМЭФ в 2021 году не превысит 5 тыс. из-за эпидситуации

ТАСС
1 час назад
Число участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году не превысит 5 тысяч. Такой лимит установлен с учетом эпидемической ситуации, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России".
При этом Беглов отметил, что ПМЭФ-2021 будет крупнейшим очным мероприятием в мире с начала пандемии.
"Число участников форума не превысит 5 тысяч. Большую часть времени делегаты будут находиться на изолированной площадке "Экспофорума". Все до единого гости и участники форума пройдут тестирование на коронавирус: сначала по прибытии в Петербург, затем перед каждым мероприятием. Внутри "Экспофорума", а также в гостиницах и в пунктах прибытия организованы дистанционное измерение температуры и визуальный контроль. Практически весь персонал форума прошел вакцинацию, защитив себя и всех окружающих", - сообщил губернатор.
Он также отметил, что в городских стационарах создан резерв коек на случай, если кто-то из приехавших в Петербург окажется заражен COVID-19.
"Мы создаем дополнительные места в стационарах. Но делаем это потому, что нам необходим резерв коек для Петербургского международного экономического форума. Если вирус обнаружится у кого-то из участников, он будет немедленно направлен в стационар", - предупредил Беглов.
Как отметил губернатор Петербурга, "никто в мире с начала пандемии очных мероприятий такого масштаба не проводил". По словам Беглова, форум очень важен для имиджа Петербурга, для возрождения туризма и для восстановительного роста экономики.
Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.
Политика,Видео,Александр Беглов,
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