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Инцидент с Ryanair в Берлине: Захарова указала на двойные стандарты Запада

Елена Прошина
18 минут назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на отсутствие реакции со стороны стран Запада на подсадку в Берлине самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Дублина в Краков.
"Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?" - написала она на своей странице в Facebook.
"Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? "Вы не понимаете: это другое", - указала дипломат.

Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о бомбе

В воскресенье, 30 мая, самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает издание Bild.
В самолете было 160 человек, их эвакуировали. Багаж досмотрели, взрывчатых устройств обнаружено не было.

Пассажиры экстренно севшего в Берлине самолета Ryanair продолжили путь

Пассажиры самолета компании Ryanair, в воскресенье экстренно севшего в Берлине из-за сообщения о бомбе, улетели в Польшу другим рейсом, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию Германии.
Самолет летел в Краков из Дублина. Пассажиров эвакуировали, взрывных устройств не нашли.
Полиция Германии больше не стала приводить каких-либо подробностей инцидента.

Польская полиция расследует ложное сообщение о бомбе на борту летевшего в Краков самолета

Польская полиция начала расследование по факту инцидента, произошедшего на борту самолета Ryanair, летевшего из Дублина в Краков и получившего ложное сообщение о бомбе. Об этом сообщил в понедельник Польскому агентству печати представитель пресс-службы краковской полиции Себастьян Глен.
"В интересах дела мы не раскрываем подробностей. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы", - сказал он.
Политика,Видео,Мария Захарова,НАТО,МИД,ИА DPA,Дублин,Краков,
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