Инцидент с Ryanair в Берлине: Захарова указала на двойные стандарты Запада

"Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?" - написала она на своей странице в Facebook.

"Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? "Вы не понимаете: это другое", - указала дипломат.

В воскресенье, 30 мая, самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает издание Bild.

В самолете было 160 человек, их эвакуировали. Багаж досмотрели, взрывчатых устройств обнаружено не было.

Пассажиры самолета компании Ryanair, в воскресенье экстренно севшего в Берлине из-за сообщения о бомбе, улетели в Польшу другим рейсом, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию Германии.

Самолет летел в Краков из Дублина. Пассажиров эвакуировали, взрывных устройств не нашли.

Полиция Германии больше не стала приводить каких-либо подробностей инцидента.

Польская полиция начала расследование по факту инцидента, произошедшего на борту самолета Ryanair, летевшего из Дублина в Краков и получившего ложное сообщение о бомбе. Об этом сообщил в понедельник Польскому агентству печати представитель пресс-службы краковской полиции Себастьян Глен.