"Серьезно отстает": Экс-участница «Тату» проиграла праймериз «ЕР»

По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла. Она достаточно серьезно отстаёт, — отметил Низов.

Он добавил, что в Ивановской области избиратели могли сделать свой выбор как онлайн, так и на самих участках.

View this post on Instagram A post shared by Иваново 37 (@ivanovo_37_inst) Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова обратилась к жителям города Иваново со своей предвыборной программой. Ролик был опубликован в аккаунте «Иваново 37» в социальной сети Instagram.

«Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить», — начала своё обращение Волкова. Пользователи социальной сети не поверили в искренность слов певицы.

«Спасибо, посмеялась от души!» — прокомментировала katerinka998.



«Как может знать человек о проблемах и горестях жителей Ивановской области, который ни разу не был в этой области?» — недоумевает letyagina_galina.



«Следующий губер пусть будет Боярский», — предлагает alex__popkov.



«Бог мой, откуда она может знать и говорить своим прокуренным голосом о наших трудностях? Откуда она взялась вообще?» — спрашивает kolobovatanya1970.

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова стала гостем шоу «Вечерний Ургант». Фрагмент выпуска с её участием доступен на YouTube-канале телепередачи.

Ведущий шоу Иван Ургант высмеял предвыборный ролик Юлии Волковой для праймериз «Единой России». В передаче он представил видео, в котором показал как «на самом деле» проходила запись агитационного ролика певицы. Ургант предстал в роли режиссёра, который комментировал и давал советы исполнительнице.

Российский юрист и автор песен Катя Гордон раскритиковала предвыборное видео экс-участницы группы «Тату» Юлии Волковой. По её словам, такой ролик выпускать нельзя.

Гордон отметила, что ничего не имеет против того, чтобы поп-певица шла в политику. Однако, по словам юриста, начало карьеры на этом поле уже получилось провальным из-за ужасающего ролика. Правозащитница считает, что ничего, кроме смеха, видео вызывать не может.

И даже если Юлия хочет искренне пойти в политику, то такое выпускать нельзя. Кто писал этот текст? Включаешь ролик и с первых же «нот» ощущаешь, что все врут, — сказала Гордон изданию Teleprogramma.pro.

Мировую известность Юлии Волковой принесло участие в скандальной группе «Тату». В паре с Еленой Катиной девушки даже выступали на песенном конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где заняли третье место. Дуэт стал одним из самых успешных в истории России, несмотря на то что первоначально группа использовала имидж лесбиянок. Их треки лидировали в хит-парадах в РФ, США, Великобритании, ФРГ и Австралии. Позднее «Тату» отказались от провокационного подтекста. В 2009 году группа перестала выпускать музыку, а девушки продолжили карьеру сольно.

Андрей Ильницкий , советник министра обороны России Сергея Шойгу , прокомментировал предвыборный ролик бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой, которую ранее утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это прикол такой от спеца по жизни в Ивановской области? Или таки иное», — оценил видеообращение Волковой Ильницкий.

Пользователи сети поддержали твит советника Шойгу. «Чудо-чудное, диво-дивное, заявлявшее несколько лет назад: "Я не патриот своей Родины... Люблю Америку..." Вопрос один: за что так наказали Ивановскую область?» — написала в комментариях Marusya.

«Неудачная операция, голос потеряла, куда податься — конечно, в депутаты, Андрюша Малахов пару эфиров забабахает, и все, делов-то», — высказалась Ольга Ткачева.

Экс-солистка группы «Тату», которую утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, ответила «взъевшейся» на нее оппозиции. Об этом сообщает «Вести.ru».

Ушедшая в политику исполнительница считает, что представители оппозиции критикуют ее, так как она говорит о проблемах, о которых привыкли говорить только они. Она подчеркнула, что не побоялась заявить о бедах Ивановской области.

«Те же, кто за власть, говорят, что если у тебя клеймо артиста определенного амплуа, губы не такие, песни, которые они не любят, то ты не можешь быть серьезным и не можешь видеть проблемы в принципе», — продолжила Волкова.