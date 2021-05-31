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"Серьезно отстает": Экс-участница «Тату» проиграла праймериз «ЕР»

Елена Прошина
57 минут назад
Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова, предварительно, проиграла на праймериз «Единой России» в Ивановской области. Лидирует президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, рассказал ТАСС секретарь регионального отделения партии Сергей Низов.
По предварительным данным онлайн-голосования, возглавляет тройку лидеров Вяльбе. На втором месте идёт действующий депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов, а на третьем — глава города Иваново Владимир Шарыпов. Тем временем Волкова значительно уступает своим конкурентам по числу голосов.
По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла. Она достаточно серьезно отстаёт, — отметил Низов.
Он добавил, что в Ивановской области избиратели могли сделать свой выбор как онлайн, так и на самих участках.

Экс-солистка «Тату» записала предвыборный ролик

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова обратилась к жителям города Иваново со своей предвыборной программой. Ролик был опубликован в аккаунте «Иваново 37» в социальной сети Instagram.
«Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить», — начала своё обращение Волкова. Пользователи социальной сети не поверили в искренность слов певицы.
«Спасибо, посмеялась от души!» — прокомментировала katerinka998.

«Как может знать человек о проблемах и горестях жителей Ивановской области, который ни разу не был в этой области?» — недоумевает letyagina_galina.

«Следующий губер пусть будет Боярский», — предлагает alex__popkov.

«Бог мой, откуда она может знать и говорить своим прокуренным голосом о наших трудностях? Откуда она взялась вообще?» — спрашивает kolobovatanya1970.

Иван Ургант высмеял предвыборный ролик Волковой

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова стала гостем шоу «Вечерний Ургант». Фрагмент выпуска с её участием доступен на YouTube-канале телепередачи.
Ведущий шоу Иван Ургант высмеял предвыборный ролик Юлии Волковой для праймериз «Единой России». В передаче он представил видео, в котором показал как «на самом деле» проходила запись агитационного ролика певицы. Ургант предстал в роли режиссёра, который комментировал и давал советы исполнительнице.

Гордон раскритиковала предвыборное видео Волковой

Российский юрист и автор песен Катя Гордон раскритиковала предвыборное видео экс-участницы группы «Тату» Юлии Волковой. По её словам, такой ролик выпускать нельзя.
Гордон отметила, что ничего не имеет против того, чтобы поп-певица шла в политику. Однако, по словам юриста, начало карьеры на этом поле уже получилось провальным из-за ужасающего ролика. Правозащитница считает, что ничего, кроме смеха, видео вызывать не может.
И даже если Юлия хочет искренне пойти в политику, то такое выпускать нельзя. Кто писал этот текст? Включаешь ролик и с первых же «нот» ощущаешь, что все врут, — сказала Гордон изданию Teleprogramma.pro.
Мировую известность Юлии Волковой принесло участие в скандальной группе «Тату». В паре с Еленой Катиной девушки даже выступали на песенном конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где заняли третье место. Дуэт стал одним из самых успешных в истории России, несмотря на то что первоначально группа использовала имидж лесбиянок. Их треки лидировали в хит-парадах в РФ, США, Великобритании, ФРГ и Австралии. Позднее «Тату» отказались от провокационного подтекста. В 2009 году группа перестала выпускать музыку, а девушки продолжили карьеру сольно.

Советник Шойгу оценил предвыборный ролик бывшей солистки «Тату» фразой «Это прикол?»

Андрей Ильницкий, советник министра обороны России Сергея Шойгу, прокомментировал предвыборный ролик бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой, которую ранее утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом он написал в своем Twitter.
«Это прикол такой от спеца по жизни в Ивановской области? Или таки иное», — оценил видеообращение Волковой Ильницкий.
Пользователи сети поддержали твит советника Шойгу. «Чудо-чудное, диво-дивное, заявлявшее несколько лет назад: "Я не патриот своей Родины... Люблю Америку..." Вопрос один: за что так наказали Ивановскую область?» — написала в комментариях Marusya.
«Неудачная операция, голос потеряла, куда податься — конечно, в депутаты, Андрюша Малахов пару эфиров забабахает, и все, делов-то», — высказалась Ольга Ткачева.

Ушедшая в политику экс-солистка «Тату» ответила «взъевшейся» на нее оппозиции

Экс-солистка группы «Тату», которую утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, ответила «взъевшейся» на нее оппозиции. Об этом сообщает «Вести.ru».
Ушедшая в политику исполнительница считает, что представители оппозиции критикуют ее, так как она говорит о проблемах, о которых привыкли говорить только они. Она подчеркнула, что не побоялась заявить о бедах Ивановской области.
«Те же, кто за власть, говорят, что если у тебя клеймо артиста определенного амплуа, губы не такие, песни, которые они не любят, то ты не можешь быть серьезным и не можешь видеть проблемы в принципе», — продолжила Волкова.
Занимающие нейтральную позицию люди, по словам артистки, называют ее деятельность «цирком», который партия «Единая Россия» разыграла ради привлечения внимания к праймериз.

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