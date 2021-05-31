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Захарова ответила на призыв Чехии убрать ее из списка недружественных стран РФ

Газета.Ruиещё 16
6 часов назад
Россия, внося Чехию в список недружественных стран, называет вещи своими именами, реагируя на высылку российских дипломатов, что противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
Захарова упрекнула Прагу в неспособности расследовать собственные происшествия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия", - говорится в заявлении дипломата.
Ранее чешские власти призвали Россию отказаться от обозначения Чехии как недружественного государства. По мнению ведомства, исключение Чехии из списка недружественных стран необходимо для снижения напряженности в отношениях между Прагой и Москвой.
17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.
14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, в нем числятся Чехия и Соединенные Штаты. В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается "как еще один шаг к обострению отношений" не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками. Чешский президент Милош Земан назвал решение России "глупостью".
Политика,Якуб Кулганек,Милош Земан,Мария Захарова,МИД,Правительство РФ,ЕС,Россия,Чешская Республика,Прага,Соединенные Штаты,
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