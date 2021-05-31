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Захарова: Евросоюз еще может снова стать самостоятельным в отношениях с Россией

ТАСС
1 час назад
Европа может вернуться к независимости в выстраивании отношений с Россией, несмотря на давление США. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".
Захарова: Евросоюз еще может снова стать самостоятельным в отношениях с Россией
Фото: © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
"К сожалению, под давлением старшего брата Вашингтона, под давлением каких-то мер воздействия, которые предпринимались США в отношении ЕС, Брюссель так или иначе начал терять собственный суверенитет в принятии важнейших для себя <...> решений [относительно РФ], - сказала она. - В эту стезю можно вернуться, это не безвозвратный процесс".
По словам дипломата, изначальные цели и задачи ЕС до сих пор актуальны в европейском пространстве и требуют дополнительных усилий.
"Наверное, нужно просто вернуться к своим корням, нужно вспомнить, с чего начиналось объединение этих стран, к собственной истории и не позволять более давить на себя так, чтобы это было в первую очередь невыгодно, а во многом противоречило национальным интересам стран-участниц", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Политика,Мария Захарова,МИД,ЕС,Россия,Соединенные Штаты,
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