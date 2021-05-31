ЕСПЧ рассматривает 19 жалоб от 17 россиян, которые были подвергнуты штрафам или административному аресту по статье о неуважении к власти (ч. 3, 4 и 5 ст. 20.1 КоАП).

В частности, заявители считают, что формулировки статьи КоАП о «неуважении к власти» «крайне неопределенные».

В письме Гальперина в ЕСПЧ говорится, что неуважение к власти «выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к обществу, государству, официальным символам Российской Федерации, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть».

Эти действия, по словам бывшего уполномоченного, проявляются «в форме наглости, цинизма, бесстыдства и оскорбительности совершаемых деяний как в отношении граждан, входящих в информационные сети, так и в отношении моральных устоев и нравственных правил общества в целом».

Представитель также указывает, что наказанные по статье о неуважении к власти могли беспрепятственно высказывать несогласие с политикой государства, не используя при этом нецензурных выражений.