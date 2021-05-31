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"Цинизм и бесстыдство": Россия объяснила ЕСПЧ штрафы за неуважение к власти

Вероника Полынина
1 час назад
Россия разъяснила Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) штрафы по статье о неуважении к власти. Пояснения, направленные в Страсбург бывшим уполномоченным России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаилом Гальпериным (на момент отправки находился в должности), приводит РБК.
ЕСПЧ рассматривает 19 жалоб от 17 россиян, которые были подвергнуты штрафам или административному аресту по статье о неуважении к власти (ч. 3, 4 и 5 ст. 20.1 КоАП).
В частности, заявители считают, что формулировки статьи КоАП о «неуважении к власти» «крайне неопределенные».
В письме Гальперина в ЕСПЧ говорится, что неуважение к власти «выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к обществу, государству, официальным символам Российской Федерации, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть».
Эти действия, по словам бывшего уполномоченного, проявляются «в форме наглости, цинизма, бесстыдства и оскорбительности совершаемых деяний как в отношении граждан, входящих в информационные сети, так и в отношении моральных устоев и нравственных правил общества в целом».
Представитель также указывает, что наказанные по статье о неуважении к власти могли беспрепятственно высказывать несогласие с политикой государства, не используя при этом нецензурных выражений.
В числе подавших жалобы в ЕСПЧ россиян - уральский политолог Федор Крашенинников. Как сообщал «Рамблер», в 2020 году он получил семь суток ареста по статье о неуважении к власти после поста о судьях Конституционного суда, одобривших обнуление президентских сроков. В ноябре 2019 его уже штрафовали на 30 тысяч рублей по аналогичной статье.
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