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Анонсирована встреча Путина с кавалерами ордена «Родительская слава»

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
2 часа назад
В Международный день защиты детей, 1 июня, президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщила пресс-служба Кремля.
Путин встретится с многодетными семьями из регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, а также по видеосвязи примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане.
Политика,Анна Кузнецова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,РИА Новости,
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