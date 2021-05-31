«Коммунисты России» уличили КПРФ в обмане избирателей

Партия «Коммунисты России» (КПКР) Максима Сурайкина предложила Центральной избирательной комиссия ( ЦИК ) ввести дополнительные ограничения при регистрации кандидатов на выборах в депутатов Госдумы , которые состоятся в сентябре 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

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По мнению членов партии Сурайкина, ЦИК следует проверять подлинность возраста и внешнего вида кандидатов на фотографиях, которые те используют в своих агитационных материалах. Инициатива «комросов» нацелена на недопущение обмана избирателей относительно реальных внешности, возраста и возможной дее- и трудоспособности кандидатов. По их словам, многие политики из основных парламентских фракций грешат тем, что демонстрируют избирателям не реальных себя, а свой идеализированный образ, что является обманом.

«Подавляющее большинство членов партии «Коммунисты России» находятся в трудоспособном возрасте и в любое время выглядят свежими, полными сил и готовности для защиты интересов своих избирателей. Им не надо скрывать свой возраст или последствия пагубных для здоровья привычек. Подобного не скажешь о других партиях, например, КПРФ, где много возрастных кандидатов. Ряд депутатов Госдумы от КПРФ умерли, не дождавшись окончания текущего созыва, и нам очень жаль этих людей», — заявили в КПКР.

«Комросы» убеждены в неэтичности применения для агитационных материалов фотографий кандидатов «20-40 летней давности» или фотоизображений, отретушированных с помощью «программ цифровой коррекции, например, фотошопа». Подобный подход они сравнивают с обманом избирателей путем предоставления недостоверных или «просроченных» сведений в декларациях о доходах действующих парламентариев и кандидатов в депутаты Госдумы.

В результате таких действий «вместо глубоко возрастного, одолеваемого различными недугами человека, нуждающегося в ежедневном лечении и покое, мы видим на рекламных плакатах полного сил кандидата в самом расцвете лет», предостерегают «сурайкинцы». По их мнению, это заведомое и умышленное «введение избирателя в заблуждение».

Из-за несоответствия изображения кандидата в депутаты действительности избиратель может сделать ошибочные выводы о его реальной готовности к законотворческой деятельности, «которая требует от человека ясного ума и способности к долговременной концентрации». Более того, кандидат в преклонном возрасте может просто «долго не протянуть», подчеркивают они.

«Чтобы избежать подобного «недоразумения» и не обманывать избирателя красивыми картинками, далекими от действительности, партия «Коммунисты России» предлагает ЦИКам заверять фото кандидатов в депутаты, которые те собираются использовать в предвыборной агитации, на предмет «свежести», — заявляют «комросы».