В Совфеде оценили развешанные в Киеве плакаты с оскорблениями Москвы

Он добавил, что Украина никогда не была самостоятельным государством, но «им очень хочется стать древним народом». По словам сенатора, «везде когда-то лягушки квакали».

31 мая Алексей Гончаренко разметил на своей странице в Facebook фото плакатов со своим портретом и оскорблениями в адрес Москвы. Плакаты приурочены к Дню Киева, на белом и желтом фонах сделали надписи черным шрифтом: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».