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В Совфеде оценили развешанные в Киеве плакаты с оскорблениями Москвы

Lenta.ru
2 часа назад
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал проявлением ущербности плакаты с оскорблениями в адрес Москвы, установленные в Киеве депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко. Его оценку приводит радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 31 мая.
В Совфеде оценили развешанные в Киеве плакаты с оскорблениями Москвы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Гончаренко — это эпатажный депутат, у него мозгов, мне кажется, не очень много. Я помню, как он вел себя на Парламентской ассамблее Совета Европы, когда провоцировал наших депутатов. По большому счету он политическое ничто, ничего из себя не представляет», — сказал российский сенатор.
Он добавил, что Украина никогда не была самостоятельным государством, но «им очень хочется стать древним народом». По словам сенатора, «везде когда-то лягушки квакали».
31 мая Алексей Гончаренко разметил на своей странице в Facebook фото плакатов со своим портретом и оскорблениями в адрес Москвы. Плакаты приурочены к Дню Киева, на белом и желтом фонах сделали надписи черным шрифтом: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».
Ранее Гончаренко опубликовал в социальных сетях свое фото в боксерских перчатках и заявил, что таким образом готовится «освобождать Кубань».
Политика,Владимир Джабаров,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,Совет Европы,Совет Федерации,Радиостанция "Говорит Москва",Москва,Киев,
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