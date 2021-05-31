"Личное пространство": Песков об отказе Путина купаться с Лукашенко

«Безопасность для здоровья? Я не знаю. Это личное пространство президента. Купался он или не купался, я не располагаю на этот счет никакой информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться», - подчеркнул Песков.
Он также отметил, что в субботу, 29 мая, главы государств в неформальной обстановке продолжили вести беседу и вместе совершили морскую прогулку.
28 мая Владимир Путин и Александр Лукашенко вели переговоры в Сочи на высшем уровне. Президент России допустил, что в выходные можно будет искупаться в море благодаря хорошей погоде.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия намерена защищать Белоруссию и помогать ей, если Евросоюз введет экономические санкции против Минска. Такое заявление сделал директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.