В воскресенье вечером газета Süddeutsche Zeitung
, а также телерадиокомпании ARD
и WDR
сообщили о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности
(АНБ) США следить за европейскими политиками в 2013 году. По данным СМИ, для прослушки использовался центр, расположенный рядом с Копенгагеном. Скандал вокруг АНБ начался еще в 2013 году, когда еженедельник Der Spiegel
обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена
. С тех пор история обрастала все новыми подробностями - выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.